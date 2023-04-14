İstanbul'da "Lale ve Kadın Sergisi" açıldı

Seramik Sanatçısı Seçil Nebioğlu öncülüğünde İstanbul Lale Vakfı'nda açılan sergide, 52 kadın seramik sanatçısının laleyi konu eden eserleri sanatseverlerle buluştu.

Nebioğlu, bu sergi için davet aldığında aklına ilk olarak "kadın" ve "lale" temalarını çalışmak geldiğini söyleyerek, "Asaletin, zarafetin ve aşkın sembolü laleyi çalıştık. Ben tek başıma 15-20 kadar eser yaptım ama gönlüm bununla yetinmedi. 52 seramik sanatçısını aramıza kattık ve 400'ü aşkın eser elde ettik" dedi.

Nebioğlu, serginin seramik sanatı ve seramikçilere yeni bir enerji katması temennisinde bulundu.

"Türk mitolojisindeki güçlü kadın figürlerinden esinlendim"

Sergiye katkıda bulunan seramik sanatçılarından Selma Çerkez Uygun ise Türk mitolojisindeki güçlü kadın figürlerinden esinlenerek yaptığı eserleri, "Şamut çamurunun asi ve güçlü ruhunu Türk mitolojisindeki tanrıçalarla harmanladım ve ortaya bu güzellikler çıktı" diye yorumladı.

Uygun, Türk mitolojisinde geçen Ak Ana, Umay ve Maya tanrıçalarının figürlerini lale sembolüyle birleştirerek, sergiye 3 eseriyle katkı sunduğunu söyledi.

"Lale ve Kadın" sergisi, 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.