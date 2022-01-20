Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 katlı binanın çatısında yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cadde bir süre trafiğe kapandı
Yanan binanın bulunduğu cadde, güvenlik amacıyla tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Yangının söndürülmesiyle ulaşım normale döndü.
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