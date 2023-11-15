Isparta'da spor kampüsü açıldı

Kampüsün açılışına Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Hasan Basri Sönmez ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, iş ve meslek odası ile STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Açılışa özel futbol maçı gerçekleştiren il protokolü, zorlu mücadele sonunda 2-2 berabere kaldı. Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen takımları adına birer gol kaydetti.

Kampüste, 25 bin metrekarelik alanda UEFA standartlarında sentetik çim saha, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, spor salonu, yürüyüş yolu, seyirci tribünü ve giyinme odaları bulunuyor.