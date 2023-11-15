Osmaniye Belediyesi 7. Kitap Fuarı başlıyor

Yüzlerce yazar ve binlerce kitap okuyucularıyla buluşacak olan fuarda söyleşi programları, çocuk etkinlikleri ile fuara gelen katılımcılar için özel etkinlikler de düzenlenecek.

Her yıl Masal Park yanı fuar alanında düzenlenen Osmaniye Belediyesi 7’inci Kitap Fuarı, alanın depremde işyerleri yıkılan ve ağır hasar alan esnaflarımız için konteyner çarşıya dönüştürülmesi nedeni ile Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Kitap fuarı 10 gün süreyle sabah 09.00 - 20.00 saatleri arasında bin 200 metrekare fuar çadırı ve 200 metrekare söyleşi salonunda Osmaniyelileri ağırlayacak. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi programlarında yazarlar ücretsiz olarak sevenleriyle buluşacak.

Ezbere bildiği 7000 beyit ile Divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Şair-Yazar Hayati İnanç, Osmaniye Belediyesi 7.Kitap Fuarı’nın onur konuğu olacak. Şair-Yazar İnanç, 24 Kasım Cuma günü saat 10.30’da fuarın açılışında ‘Can Veren Pervaneler’ isimli söyleşi etkinliğinde Osmaniye halkıyla bir araya gelecek.