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Güncel
AA 15.11.2023 16:48

Kırklareli'nde bir ayda 67 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

Kırklareli'nde ekim ayında jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kırklareli'nde bir ayda 67 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
[Fotoğraf: Getty]

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 ekim tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Ekipler çeşitli suçlara karışan 67 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 53 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 29 bin 209 sahte ilaç, 1597 boş ilaç kutusu, 1201 sahte etiket, 2 bin 614 skunk, 139 litre içki, 139 gram esrar, 93 uyuşturucu hap, 22 bin 360 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 kilogram tütün, 5 sigara doldurma makinesi, 17 gram metamfetamin, 8 gram kenevir tohumu, 5 kök Hint keneviri, 5 elektronik sigara, barkod cihazı ile dedektör ele geçirildi.

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