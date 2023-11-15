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Güncel
AA 15.11.2023 16:33

Hakkarili öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'u gezecek

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince hazırlanan 'İstanbul Tarihimiz Çanakkale Evimizdir' projesi kapsamında öğrenciler geziye götürülecek.

Hakkarili öğrenciler Çanakkale ve İstanbul'u gezecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Hikmet Yaşar, proje ile çocuklara, sporculara ve öğrencilere İstanbul ve Çanakkale'yi gezme fırsatı sunulduğunu söyledi.

Çanakkale ve İstanbul'un çok önemli yerler olduğunu belirten Yaşar, "Proje kapsamında 10'u üniversite öğrencisi olmak üzere 30 kişilik kafile ile Çanakkale ve İstanbul illerimize gezi faaliyeti yapılacak. Masa tenisi ve futbol branşlarında kurslar verilecek. Gençlerin spora ve eğitime yönlendirilmesi sağlanacak. Emeği geçen herkese ve özellikle İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne, Valilik ve ilgili birimlerine, proje ortağı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim." diye konuştu.

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