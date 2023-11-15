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Güncel
AA 15.11.2023 16:21

Karabük'te ayı saldırısı: 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürü otlatan 2 kişi ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Karabük'te ayı saldırısı: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürüyü otlak alana götüren Turan Koymat'a ayı saldırdı. Ayının, ayağından sürüklediği Koymatlı'yı yanında bulunan Emrah Koymatlı kurtarmaya çalıştı.

Bu sefer de araya giren şahsa saldıran ayı, Emrah Koymatlı'yı kolundan ve kasığından yaraladı.

Köpeklerin korkutmasıyla ayı olay yerinden uzaklaşırken, ölümden dönen 2 kişi durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

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