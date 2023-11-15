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Güncel
AA 15.11.2023 16:28

Kırklareli'nde "yerli hububat tohum çeşitleri" toprakla buluşturuldu

Kırklareli'nde yerli ve milli arpa çeşitlerinin yaygınlaştırılması kapsamında geliştirilen yerli hububat tohum çeşitlerinin ekimi yapıldı.

Kırklareli'nde "yerli hububat tohum çeşitleri" toprakla buluşturuldu

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli arpa tohum çeşitlerinden deneme alanları oluşturuldu.

Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde Ufkun İşler'e ait deneme alanlarına "Poyraz", "Ocak" ve "Orak" yerli arpa çeşitleri ekildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, deneme alanlarında incelemede bulunup, hububatların ekim sürecini kontrol etti.

Gürsu, yaptığı açıklamada, yerli ve milli hububat çeşitlerinin demonstrasyon çalışmalarına devam ettiklerini, yerli tohum çeşitlerinin kalite ve verimlerinin test edilerek bölge için en uygun tohumun belirleneceğini söyledi.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Gürsu, yerli tohum çeşitleriyle üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çiftçileri yerli tohum ekmeye davet eden Gürsu, "Üreticimiz Ufkun İşler daha önce yerli ve milli yulaf demonstrasyon çalışmasına da katılmıştı. Verim sonuçlarından çok memnun kaldı ve çevresindeki birçok üreticide farkındalık oluşturdu. Şimdi ise arpa demonstrasyonu sonucunda da yine aynı verim ve kaliteyi elde edileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

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