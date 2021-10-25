İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Isparta ve ilçelerinde satılmak üzere çok sayıda silah getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçeye bağlı Arak köyü yakınlarında durdurulan bir otomobilde, 53 tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.O.E. ve M.A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.