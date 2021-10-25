Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Athena" ile arama yapıldı.
Aramada, 9 paket halinde 9,97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile aparat ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu
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