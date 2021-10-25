Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA arşiv ]
Avcılar'da park halindeki araç içerisinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
1 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde park halinde ve kapıları kilitli olmayan araçtan cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
İnceleme sonucunda hırsızlık şüphelisini belirleyen ekipler, 22 Ekim'de Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi'nde şüpheli K.E.'yi (25) gözaltına aldı.
“Açıktan hırsızlık” suçundan işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
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