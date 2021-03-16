Gazikemal Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresteki iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramada, kumar malzemeleri ve oyun sırasında masaya bırakıldığı anlaşılan 960 lira ele geçirildi.

Polis ekibi, 8 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 552 lira idari para cezası kesti.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.