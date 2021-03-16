Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ceyhan yönüne giden Cevat U. idaresindeki kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, Sefa Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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