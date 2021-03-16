Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çal ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İsabey Mahallesi yakınlarındaki trafik kazasında, Ö.D'nin kullandığı tır, önündeki traktörü sollayarak karşı şeride geçti ve Levent İ. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilerek yan yatan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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