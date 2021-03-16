İlçeye bağlı Çukurca köyünde M.A, sabah saatlerinde 14 büyükbaş hayvanını 2 kilometre uzaklıktaki araziye otlamaları için başıboş bıraktı.

Akşam olduğunda 4 büyükbaş hayvanının eve geri gelmediğini fark eden M.A, kendi imkanlarıyla bölgede arasa da hayvanları bulamadı.

M.A'nın 112'den yardım istemesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama sonucunda 4 büyükbaş hayvanı olumsuz koşulları sonucunda sığındıkları ormanlık alanda buldu.

Hayvanlarına kavuşan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.