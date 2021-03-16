Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvan, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.
İlçeye bağlı Çukurca köyünde M.A, sabah saatlerinde 14 büyükbaş hayvanını 2 kilometre uzaklıktaki araziye otlamaları için başıboş bıraktı.
Akşam olduğunda 4 büyükbaş hayvanının eve geri gelmediğini fark eden M.A, kendi imkanlarıyla bölgede arasa da hayvanları bulamadı.
M.A'nın 112'den yardım istemesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama sonucunda 4 büyükbaş hayvanı olumsuz koşulları sonucunda sığındıkları ormanlık alanda buldu.
Hayvanlarına kavuşan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Hayvancılık Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz