Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ile 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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