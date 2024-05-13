Isparta’da kumar operasyonu

Isparta Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmesinin üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan kontrolde kumar oynayan 5 şahsa 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılarak 2 bin 900 TL paraya el konuldu.

Ayrıca Isparta’da faaliyet gösteren 102 işyeri denetlenerek, 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Ekipler tarafından 1 adrese operasyon yapıldı. 3 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 39 bin 360 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı.