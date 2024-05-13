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Güncel
İHA 13.05.2024 16:34

Isparta’da kumar operasyonu

Isparta’da ekiplerce kumar oynandığı tespit edilen derneğe yapılan operasyon sonucunda bir adrese yapılan 5 kişiye 32 bin 125 TL para cezası uygulandı.

Isparta’da kumar operasyonu

Isparta Yayla Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı tespit edilmesinin üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan kontrolde kumar oynayan 5 şahsa 32 bin 125 TL para cezası uygulandı. 2 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılarak 2 bin 900 TL paraya el konuldu.

Ayrıca Isparta’da faaliyet gösteren 102 işyeri denetlenerek, 3 işyerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı. Ekipler tarafından 1 adrese operasyon yapıldı. 3 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 39 bin 360 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adres 90 gün mühürlenerek kapatıldı.

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