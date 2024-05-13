Muğla açıklarında su alan bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça açıklarında olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirdi.

Ekipler, lastik botta ve deniz yüzeyinde aralarında bir çocuğun da olduğu 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.