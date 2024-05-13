Hakkari Valisi şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Anneler Günü'nde şehit Ali Kurt ve Naci Çiftçi'nin ailelerini ziyaret etti.

Şehit annelerinin gününü kutlayan Çelik, Anneler Günü'nün önemine değinerek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti söyleyen şehit aileleri, Çelik'e teşekkür etti.

Annelere gül dağıttı

Ardından Merzan Mahallesi'ndeki Lilyana Kadın Kooperatifi'nin serasını ziyaret eden Çelik, Kooperatif Başkanı Ümmühan Keskin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çelik, buradaki kadınlara gül dağıtarak annelerin gününü tebrik etti.