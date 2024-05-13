19 yaşındaki muhtar erken yaşta evlilikle mücadele edecek

Iğdır'a 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 28 nüfuslu Suveren köyünde yaşayan 19 yaşındaki Muhammed Baran Akbulut, Türkiye'nin en genç muhtarlarından biri. Genç yaşta kazandığı muhtarlık görevinde köyünde büyük bir değişim yapmak istiyen Akbulut, hem üniversite sınavlarına hazırlanıyor hem de köyünün sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Babası Yaşar Akbulut'un 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 6 oyla kaybettiği muhtarlığı 2024 seçimlerinde kendisinin en yakın rakibine 51 oy fark atarak kazandığını hatırlatan Muhammed Baran Akbulut, "Seçimlere girmek aklımın ucundan geçmezdi. Babam 'Aday olmak ister misin?' dedi. Bende kabul ettim ve çalışmalara başladık. Ailemin de desteği ile biri eski muhtarımız olmak üzere 3 rakibime fark atarak göreve getirildim. Şimdi aldığım oyların hakkını vermek için gece-gündüz demeden halkımızın hizmetindeyim" diye konuştu.

"Ankara yollarını aşındırıp Avrupa Birliği projelerinden faydalanacağım"

Köyde büyük değişimler yapmak isteyen Akbulut'un ilk hedefi, tatbikî eğitim ve genç kızların okul bittikten sonra erken yaşta evlenmelerini önlemek. Köyde kız erkek demeden herkesin çocuğunu okula gönderdiğini ama lise bittikten sonra üniversiteyi kazanamayan veya iş bulamayan genç kızların evlendirildiğini söyleyen genç muhtar sözlerine şöyle devam etti:

"Onlara köyde iş imkanı yaratmak en büyük hayalim. Köyümüze kurmayı planladığım atölyelerle kadınların da bir iş sahibi olmayı hedefliyorum. Köyde, ilk ve ortaokul var ama lise de istiyoruz. Köyümüzde bazen sıkıntılara neden olan tapu sorununu halledip, su ve yol problemlerini çözmek için çalışıyorum. Artık köyüm için kurduğum tüm hayalleri gerçekleştirmek için Ankara yollarını sürekli aşındıracağım, iş adamlarından ve Avrupa Birliği projelerinden faydalanacağım."

"Muhtar olduktan sonra herkesin dert ortağı oldum"

Muhtar seçildikten sonra köyde yaşlısından gencine kadar herkesin dert ortağı olduğunu söyleyen Muhammed Baran Akbulut, "Vatana, millete hayırlı bir muhtar olmak istiyorum. Muhtarlıkla birlikte hayatımda her şey değişti. İnsanlarla daha çok ilgilenmeye başladım. Herkesin sorununu ve isteğini biliyorum. Sıkıntı büyük ama ilk etapta hayalimdeki birkaç şeyi gerçekleştirirsem bu gücüme güç, azmime azim katacaktır. Türkiye'de benim gibi birçok genç muhtar var. Bu çok güzel bir şey. Devletimizin de biz genç muhtarlara destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Seçimlerde oğluna destek veren herkese teşekkür eden anne Ayşe Akbulut, "Köyümüzün yerleşim alanında çok sıkıntı var. Köyün arsası çok fakat hazine olduğu için tapu alınamıyor. Yurt dışında yaşayan köylüler dönüş yapmak istiyor fakat bu sorundan dolayı dönemiyorlar. Köyün ismi Suveren ama suyumuz yok. Arazilerimizde yol sıkıntımız var. Oğlumdan beklentimiz çok. Biz savaşçı bir aileyiz, oğlumda bunların üstesinden gelecektir. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin ve köyümüzün büyüklerinin desteğiyle oğlum bu sorunların üstesinden gelecektir" diye konuştu.