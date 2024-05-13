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Güncel
İHA 13.05.2024 15:49

Kahramanmaraş’ta aranan 54 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 117 şahıstan 54’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta aranan 54 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde bir hafta boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan 117 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 54’ü tutuklandı.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta aranan 54 kişi tutuklandı

Çalışmalarda 56,56 gram metamfetamin, 792 sentetik ecza, 13 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri de, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 102 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 67 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.

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Kahramanmaraş Narkotik Trafik Uyuşturucu
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