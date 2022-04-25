Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir imalathaneden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir elbise imalathanesinden tişörtlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi H.A'yı yakaladı.
Ekiplerce, kentteki bir okul tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla yaptırılan tişörtler, okula teslim edildi.
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