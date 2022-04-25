Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 40 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin kente, kaçak makaron getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fizik takip sonucu şüphelinin kullandığı araç kent merkezine giremeden uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 40 bin bandrolsüz makaron bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ Kaçakçılık Jandarma Genel Komutanlığı
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