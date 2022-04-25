Adıyaman'da alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 KS 191 plakalı otomobil, Besni-Adıyaman kara yolu 10. kilometresinde seyir halindeyken alev aldı.

Otomobilini park eden sürücü, yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

O esnada olay yerinden geçen Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Çakır, bir beton mikserini durdurarak araçtaki su ile yangına müdahalede bulundu.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar oluştu.