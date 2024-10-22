Az Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.10.2024 15:20

Isparta'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç

Isparta'da emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde hizmet verecek 11 araç törenle hizmete alındı.

Isparta'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma teşkilatı için temin edilen ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslimi gerçekleştirilen 7 bin 204 araçtan Isparta'ya gönderilen 11 araç, törenle hizmete alındı.

"Bugün her iki teşkilatımız, dünyanın birçok ülkesindeki aynı amaçla faaliyet gösteren güvenlik teşkilatlarıyla kıyasıya rekabet edebilecek noktada"

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlen törende 7 otomobil ve 2 motosiklet İl Emniyet Müdürlüğüne, 4 otomobil ise İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Törende konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz 24 saat esasına göre fedakarca hizmet sunan emniyet ve jandarma teşkilatına yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Milletimizin huzuru, ülkemizin birliği, beraberliği için fedakarca çalışan her iki teşkilatımızın değerli mensupları, sizler ülkemizin ve milletimizin en büyük iftihar kaynağısınız. Evlerimizde huzur içerisinde oturuyor, çocuklarımız güven içerisinde okullarına devam ediyor, gençlerimiz de memleketimizin dört bir tarafında hiçbir korku hissetmeden dolaşabiliyor ve geleceği için uğraş verebiliyorsa; canımız, malımız, bayrağımız ve bütün mukaddesatımız teminat altındaysa elbette bundaki en büyük aslan payı sizlerindir. Bunun için sizlere minnettarız. Emniyet ve jandarmanın tabii ki zamanın şartlarına uygun şekilde personel, araç-gereç ve teknolojik donanıma sahip olması gerekiyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda emniyet ve jandarmamıza büyük katkılar sunuldu. Bugün çok şükür her iki teşkilatımız, dünyanın birçok ülkesindeki aynı amaçla faaliyet gösteren güvenlik teşkilatlarıyla kıyasıya rekabet edebilecek noktaya geldi. Bugün envanterimize katacağımız araçlarla güven ve huzur ortamının sayenizde hakim olduğu Isparta'mızı daha güvenli hâle getirecek, insanlarımızın geleceğe daha güvenle bakabileceği ili, ilçeleri ve köyleri hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Seyit Böğet'in okuduğu dua ile araçlar hizmete alındı. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Erzincan’da "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
Açık öğretimdeki ders geçme puanları, örgün eğitimle uyumlu hale getirildi
17:09
Gazze'nin kuzeyindekiler, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını kefensiz defnediyor
16:57
Hizbullah, soykırımcı Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi
16:42
Türk savunma sanayiinin ileri teknolojileri 'SAHA'da
16:33
Lübnan'daki Sahil Hastanesi, hastanenin askeri amaçla kullanıldığı iddialarını yalanladı
16:25
BM, Ukrayna'nın nüfusunun 2014'ten bu yana tahmini 10 milyon azaldığını bildirdi
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
FOTO FOKUS
Vatandaşın çelmesi polisten kaçan şüpheliyi tepetaklak etti
Vatandaşın çelmesi polisten kaçan şüpheliyi tepetaklak etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ