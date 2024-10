Isparta'da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma teşkilatı için temin edilen ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslimi gerçekleştirilen 7 bin 204 araçtan Isparta'ya gönderilen 11 araç, törenle hizmete alındı.



"Bugün her iki teşkilatımız, dünyanın birçok ülkesindeki aynı amaçla faaliyet gösteren güvenlik teşkilatlarıyla kıyasıya rekabet edebilecek noktada"



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlen törende 7 otomobil ve 2 motosiklet İl Emniyet Müdürlüğüne, 4 otomobil ise İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Törende konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz 24 saat esasına göre fedakarca hizmet sunan emniyet ve jandarma teşkilatına yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Milletimizin huzuru, ülkemizin birliği, beraberliği için fedakarca çalışan her iki teşkilatımızın değerli mensupları, sizler ülkemizin ve milletimizin en büyük iftihar kaynağısınız. Evlerimizde huzur içerisinde oturuyor, çocuklarımız güven içerisinde okullarına devam ediyor, gençlerimiz de memleketimizin dört bir tarafında hiçbir korku hissetmeden dolaşabiliyor ve geleceği için uğraş verebiliyorsa; canımız, malımız, bayrağımız ve bütün mukaddesatımız teminat altındaysa elbette bundaki en büyük aslan payı sizlerindir. Bunun için sizlere minnettarız. Emniyet ve jandarmanın tabii ki zamanın şartlarına uygun şekilde personel, araç-gereç ve teknolojik donanıma sahip olması gerekiyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda emniyet ve jandarmamıza büyük katkılar sunuldu. Bugün çok şükür her iki teşkilatımız, dünyanın birçok ülkesindeki aynı amaçla faaliyet gösteren güvenlik teşkilatlarıyla kıyasıya rekabet edebilecek noktaya geldi. Bugün envanterimize katacağımız araçlarla güven ve huzur ortamının sayenizde hakim olduğu Isparta'mızı daha güvenli hâle getirecek, insanlarımızın geleceğe daha güvenle bakabileceği ili, ilçeleri ve köyleri hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.



Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Seyit Böğet'in okuduğu dua ile araçlar hizmete alındı. Törene Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Yunus Emre Karamanoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.