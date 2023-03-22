Isparta’nın Atabey ilçesi Ovacık mevkiindeki 6 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde 400 fidan toprakla buluşturularak, '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu.



Dua edilmesiyle başlayan törende Isparta Valisi Aydın Baruş Orman Haftası çerçevesinde 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anılarını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.



"Bu fidanları her gördüğümüzde onların hatırasını yad edelim"



Vali Baruş, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilimizde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldular. Bu acı nesiller boyu milletimizin yüreğinde devam edecek. Sadece depremi yaşayanların kalplerinde değil, bütün Türkiye’nin kalbinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin anıları yaşamaya devam edecek. Onların acılarını görmek bizleri gerçekten üzüyor, yüreğimiz dağlanıyor. Ama kaybettiklerimizi bir taraftan hayırla yad ederken; geleceğe ilişkin umutlarımızı da çocuklarımız için, gençlerimiz için yeşertmek durumundayız. Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde gerçekleştirilen bu fidan dikme etkinliğinde çocuklarımızı görmek, gençlerimizi görmek bizlere onur veriyor, bizleri mutlu ediyor. Bugün dikeceğimiz fidanlar 11 ilimizde kaybettiğimiz kardeşlerimizin anısını yaşatsın. Biz bu fidanlar her gördüğümüzde onların hatırasını yad edelim, hatırlayalım” dedi.





Etkinlikte 1 hektar alanda 400 sedir fidanı toprakla buluşturulup can suları verildi. Törene Vali Aydın Baruş, Atabey Kaymakam Vekili Adem Çelik, Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Isparta il ve Atabey ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve depremzede aileler katıldı.