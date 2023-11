Isparta'da 2023 adet ağaç fidanını toprakla buluştu

Isparta Belediyesi Milli Ağaçlandırma Gününde ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes’ temasıyla Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik alanına içerisinde kestane, badem, armut ve meşeden oluşan 2023 adet ağaç fidanını Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak toprakla buluşturdu. Programda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de fidanları toprakla buluşturarak, onlara can suyu verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Kasım 2019 tarihinde yayınladığı genelge ile her yıl 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu kampanya çerçevesinde bizlerde her yıl 11 Kasım’da saat 11.11’de bu ağaçlandırma kampanyasını devam ettiriyoruz. Isparta Belediyesi olarak yeşile çok önem veren, yeşilin ne kadar değerli olduğunu bilen ve gelecek nesillerimize daha güzel bir doğa bırakmak için emek veren bir ekibiz” dedi. Amaçlarının her zaman fidan dikerek çevrenin yeşillendirilmesini ve çocukların gelecekte çok daha güzel ortamlarda yaşamasını sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bugünde Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerimizle beraber bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ağaç dikim sahasının Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı bölgesi olarak belirlediklerine değinerek, “Bu yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Bizde 2023 adet kestane, badem, armut ve meşeden oluşan fidanlarımızı toprakla buluşturarak, bölgemizin çok daha fazla yeşil olmasını sağlıyoruz. Belediye meclisi üyelerimizle birlikte Atatürk’ümüzün doğum yılının 1881 olması hasebiyle 2 yıl önce şu an dikim yaptığımız bölgenin hem yan tarafındaki alana da 1881 adet badem ağacımızı toprakla buluşturmuştuk. O ağaçlarımız yetişmeye devam ediyor, önümüzdeki günlerde meyve vermeye başlayacak ve bundan da bütün vatandaşlarımızın istifade etmesini sağlayacağız” görüşlerinde bulundu.