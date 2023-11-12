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Güncel
AA 12.11.2023 13:19

Uşak'taki Yeşil Karağaaç Mesire Alanına 11 bin fidan dikildi

Uşak Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 11 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Uşak'taki Yeşil Karağaaç Mesire Alanına 11 bin fidan dikildi

Yeşil Karaağaç Mesire Alanına dut, iğde, süs kirazı, süs armudu, akçaağaç, dişbudağı, sedir, fıstık çamı türünde fidanlar dikildi.

Törende konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, mesire alanının daha yeşil bir hale gelmesi için 11 bin fidanımızı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Bu toprakla buluşan ağaçlarımız büyüyecek ve inşallah bizlere, çocuklarımıza gelecekte birer nefes olacak, dünyamıza nefes olacak." dedi.

Programa, sivil toplum kuruluşları, Genç Kuşak Topluluğu, Uşak Üniversitesi öğrenci toplulukları ve vatandaşlar katıldı.

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