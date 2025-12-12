Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 12.12.2025 14:11

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde başvurular gelecek hafta sona erecek. Bugüne kadar 5,5 milyon kişinin başvurduğu projede ilk kura çekimi 29 Aralık'ta yapılacak.

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru sürecinin sonuna gelindi.

Vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara uygun ödeme koşullarıyla erişmesini hedefleyen projeye bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

Başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Farklı metrekare seçenekleri ve özel kontenjanlar

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı büyüklüklerde planlandı. Bu çerçevede 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede çeşitli gruplara özel kontenjanlar da ayrıldı. Buna göre konutların; yüzde 20'si emeklilere, yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, yüzde 10'u ise 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere tahsis edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için de yüzde 5'erlik kontenjan belirlendi.

İstanbul'da "kiralık sosyal konut" dönemi

İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden ise belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve hak sahipleri kurayla belirlenecek.

İlk kuralar 29 Aralık'ta

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura takvimi işleyecek. İlk kuraların 29 Aralık'ta çekilmesi planlanırken, kura sürecinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hak sahiplerine ilk konut teslimlerinin ise Mart 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sosyal Konut Projesi Konut
Sıradaki Haber
Asgari ücrette ilk toplantı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
14:48
ABD'nin Washington eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi
14:32
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
14:42
Reddit'ten, Avustralya'da sosyal medyaya yaş kısıtlaması getiren yasaya karşı dava
14:25
Japonya'da 2025'in "ruh halini" yansıtan yazı karakteri "ayı" oldu
14:26
İsrail'in, Eurovision'a katılmaması için 600 binden fazla imza toplandı
Gazipaşa Koru Plajı ilginç kaya oluşumları ile dikkat çekiyor
Gazipaşa Koru Plajı ilginç kaya oluşumları ile dikkat çekiyor
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ