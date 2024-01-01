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Güncel
İHA 01.01.2024 10:03

Isparta Valisi Baruş'tan yılbaşında görevli personele ziyaret

Isparta Valisi Aydın Baruş yılbaşında görevli personeli ziyaret etti.

Isparta Valisi Baruş'tan yılbaşında görevli personele ziyaret

Vali Aydın Baruş, 2023 yılının son saatlerinde Isparta’nın huzuru, güvenliği ve sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Sırasıyla Halıkent Polis Merkezi, Sav Polis Uygulama Noktası, İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir Yolu Jandarma Uygulama Noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Baruş, görevlilere çalışmalarında başarılar dileyerek görevlilerin yeni yılını kutladı.

Kurum müdürlerinden yeni yıl gecesi için alınan tedbirler hakkında bilgi de alan Vali Baruş, vatandaşın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olan çalışanlara teşekkür etti.

Vali Baruş, polis ve jandarma uygulama noktalarında vatandaşların da yeni yıllarını tebrik ederek vatandaşlara iyi yolculuklar diledi.

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