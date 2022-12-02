Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İşçinin koluna yorgun mermi isabet etti
Samsun'da bir fabrikanın bahçesinde bulunan işçinin koluna yorgun mermi isabet etti. İşçi tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.
Bir fabrikanın bahçesinde çalışan işçi Ü.K..'nin koluna, kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi isabet etti.
Sol kolundan yaralanan Ü.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
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