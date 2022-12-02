Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Bir fabrikanın bahçesinde çalışan işçi Ü.K..'nin koluna, kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi isabet etti.

Sol kolundan yaralanan Ü.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.