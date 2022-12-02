Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde dün bir otomobilin tıra çarpması sonucu yaralanan Kazakistan uyruklu Dilan K. (28) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 1 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ferit Ö. idaresindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önünde seyreden Ali T'nin kullandığı 01 ADV 168 plakalı tırın dorsesine çarpmış, otomobilde sıkışan sürücü Ferit Ö. ile kuzeni İzzet Ö, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Ukrayna uyruklu Valeriia S. ile Kazakistan uyruklu Dilan K, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Etiketler: Manisa
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