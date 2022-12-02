Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Güven B. idaresindeki hafif ticari araç, Bahçeler Mahallesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi yolunda yol kenarında bekleyen Ramazan Ç.'nin yönetimindeki traktörün lahana yüklü römorkuna çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Güven B. ile yanındaki Songül Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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