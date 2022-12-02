Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 06:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Üçler Ünal yönetimindeki otomobil, Kulu-Yeşiltepe Mahallesi 8. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçta bulunan Hamiyet Ünal, ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya
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