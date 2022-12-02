Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler B.G. ve S.C.D'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Savcılıktan alınan arama kararlarına istinaden B.G ve S.C.D'nin yakalanabilmesi için 2 adrese operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, B.G ve S.C.D'nin yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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