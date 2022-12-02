Kadınana Caddesi'nde isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ile Engin T. arasında tartışma çıktı.

Olayda Engin T. boynundan aldığı bıçak darbesiyle bir anda yere yığıldı.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Engin T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.