Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
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