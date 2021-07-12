Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gram altın ne kadar? 12 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları...
[Fotoğraf: TRT Haber]
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü dolar kurundaki düşüşü altının ons fiyatındaki yükselişin dengelemesiyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 altında 503,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 501,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.361 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.802,6 dolardan alıcı buluyor.
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