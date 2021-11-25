İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı rapor, ülkede kadına yönelik taciz ve şiddet olaylarındaki artışı ortaya koydu.

Resmi verilere göre, geçen yıl İngiltere'de 16 yaşından büyük her 3 kadından 1'i tacize uğradı.

İngiltere ve Galler'de 16 - 74 yaşları arasındaki tahmini 1 milyon 600 bin kadın aile içi istismara maruz kaldı. 18 - 74 yaşları arasındaki yaklaşık 5 milyon kadın ise çocukken bir istismarın kurbanı oldu.

Kadına yönelik taciz ve cinayetler 'salgın' olarak değerlendiriliyor

18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'sinin, tüm yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin kamusal alanda tacize uğradığını ortaya koymuştu.

İngiltere ve Galler'deki yetişkin kadın kurbanların yüzde 46'sı ise aile içi cinayetle hayatlarını kaybetti. Bir yılda 82 kadın aile içi cinayetin kurbanı oldu.

Tecavüze veya tecavüz girişimine maruz kalan kadınların yaklaşık yüzde 63'ü zihinsel veya duygusal sorunlar yaşadı. Yüzde 10'u ise intihar girişiminde bulundu.

İngiltere'de kadına yönelik artan şiddeti medya "salgın" olarak değerlendiriyor.