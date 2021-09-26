İnegöl İshakpaşa Eğitim Bilim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Semerkand Gençlik üyeleri, esnafın sponsorluğu ile alınan boyalarla görüntü kirliliğine neden olan alanları boyama çalışmalarına başladı.

Hem kötü görüntünün önüne geçilmesi amaçlanan hem de gençlerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan etkinlik, vatandaşlardan da destek görüyor.

Gençler, Kasım Efendi Caddesi'ndeki atıl bir noktada tahtalarla çevrilmiş bölümü boyayarak estetik bakımdan daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.