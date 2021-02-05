Edirne’nin Keşan ilçesinde tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami’nin minaresindeki paratonerin bakır kablosunu çalmak isterken imama yakalanan şüpheli, kaçarken şerefedeki ışık sistemine zarar verdi. Polis, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öğle namazı için camiye gelen cemaat ise, yaşanana tepki gösterdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.