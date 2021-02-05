Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İmam camideki hırsızlığı engelledi
[Fotoğraf: DHA]
Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami’ne hırsızlık girişiminde bulunuldu. Hırsızlık yaparken imama yakalanan şüpheli kaçtı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami’nin minaresindeki paratonerin bakır kablosunu çalmak isterken imama yakalanan şüpheli, kaçarken şerefedeki ışık sistemine zarar verdi. Polis, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öğle namazı için camiye gelen cemaat ise, yaşanana tepki gösterdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
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