Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 14 kilo uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de yolcu otobüsündeki valizinde 14 kilo 450 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.
Eğitimli köpekle arama yapılan otobüste, M.K'nin valizinde 14 kilo 450 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan M.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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