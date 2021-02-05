Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 29 yabancı uyruklu bulunduğu belirlendi.
Yasa dışı geçişini organize ettiği belirlenen sürücü A.Y. gözaltına alındı.
Kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecek.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı
Son Haberler
- 16:00
- 15:57
- 16:15
- 15:44
- 15:42
Sıradaki Haber
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı:12 işçi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz