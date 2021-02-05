Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 14:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır yan yattı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı.
Adana istikametinden Malatya istikametine giden Zeynal Ö. idaresindeki tır, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolunun kısmen kapandığı kaza sonrasında trafik polisleri güvenliği sağlayarak, tek şerit üzerinden trafik akışı sağlandı.
Yan yatan Tır, çekiciyle düzeltildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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