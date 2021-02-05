Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı:12 işçi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Gaziantep'te bir iplik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.
2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 12 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
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