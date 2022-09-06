Kentin 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı, çiçek florası bakımından dikkat çekiyor. Dağ etekleri, yılın bu döneminde açan mor renkli çiçeklerle renklendi.

Türkü ve şiirlere konu olan, yörede Ilgar olarak da bilinen "gentianaceae" familyasına ait "gentiana septemfida / yedi gentian" adlı mor çiçekler, Ilgar Dağı'na tırmanmaya gelen doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Ozan İbrahim Şekeroğlu, Ardahan çevresinde yetişen çiçeğin yöredeki isminin Ilgar olarak da bilindiğini anlatarak, "Bu çiçek, bu dağda çok olduğu için ismini bu dağdan alıyor. Bu dağda yılın her mevsiminde birçok çiçek çıkıyor. Bu çiçek de özellikle yılın bu mevsiminde çıkıyor. Aşıklar da bu çiçeklere dizelerinde yer vermiştir" dedi.