Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Söke'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Söke-Didim yolu üzeri eski cezaevi mevkisinde Mehmet Karakurt yönetimindeki 16 otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ve karşı şeride geçti.
Yaralanan sürücü ile yanındaki Füsun Karakurt, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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