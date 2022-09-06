İpekyolu İlkokulu Müdürü Mekin Yerlikaya, yaklaşık 1,5 yıl önce okulun bahçesinde öğrenciler için botanik bahçe oluşturdu.

Farklı sebze ve bitki çeşitlerinin yetiştirildiği botanik bahçeye yeni türler kazandırmak isteyen Yerlikaya, memleketi Kulp ilçesinde babasına ait tarlada çok başlı ayçiçeği yetiştiğini gördü.

Bu türü okulda yetiştirmeye karar veren Yerlikaya, okuldaki görevlinin yardımıyla botanik bahçeye ayçiçeğinin ekimini yaptı. Bakımı yapılan ayçiçeği tek kökte 65 baş verdi. Çok tablalı ayçiçeği, görenlerin dikkatini çekiyor.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Karaaslan da okula gelerek ayçiçeğini inceledi.

"Bitkiyi görünce şaşırdık"

Prof. Dr. Karaaslan, bitkiyi gördüklerinde şaşırdıklarını, yaptıkları incelemede 60'ı aşkın tabla saydığını, bunun yanı sıra kırılan dalların da olduğunu söyledi.

"Bu kadar fazla dallanmayı ilk defa gördük. Hakikaten ilginç bir durum" diyen Karaaslan, bu bitkiyi korumaya alıp tohumlarını çoğaltarak gelecek yıl da deneme amaçlı ekimini yapmayı düşündüklerini anlattı.

Karaaslan, "Ayçiçeği bitkisinde fazla dallanma yabani bir özellik olup, verim açısından istenen bir özellik değil ancak süs bitkisi olarak ya da ıslah çalışmalarında genetik materyal olarak değerlendirilebilir. Günümüzde ekonomik açıdan tek tablalı hibrit çeşitler kullanılmaktadır. Bu özel tohum değil, yağlı tohum olarak biliniyor" dedi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat edilecek

Okul müdürü Mekin Yerlikaya, babasının tarlasında gördüğü ayçiçeğini okulda yetiştirdiklerini belirterek, bir kökte 65 baş veren bitkinin ilgi çektiğini söyledi.

Yerlikaya, "Bu bitki üzerinde hocamızı davet ederek akademik anlamda bir ön çalışma yaptık. Amacımız bunu koruma altına alıp Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat edip böyle bir bitkinin varlığını duyurmak. Temel gayemiz eğer verimli olursa bu tohumdan bölgemizdeki ve ülkemizdeki çiftçilerimize vermek" dedi.