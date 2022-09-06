Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağlama beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, şüpheliyi gözaltına aldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 537 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Kaçakçılık
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