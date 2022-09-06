Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaralı bulunan kerkenez kuşu tedavi edildi
[Fotograf: İHA]
Batman'da Masum Kartal, evlerine yaralı olarak giren kerkenez türü kuşu tedavi edip besledi.
Batman'da, dişi kerkenez türü kuş, yaralı olarak Masum Kartal isimli vatandaşın evinin mutfağına girdi.
Duyarlı vatandaş, kuşu tedavi edip besledikten sonra yaralı kerkenezi Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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